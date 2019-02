Rosario over veerkracht van PSV: ‘Blijven in elkaar geloven’

In totaal wist PSV in de eredivisie dit seizoen al 16 keer na de 85ste minuut te scoren. Dan kan je het bijna geen toeval meer noemen. Volgens Rosario is er geen geheim. ,,We willen echt voor elkaar strijden, ook al staan we met 2-0 of 2-1 achter en weet je dat het nog maar een paar minuten is. Dan nog zetten we alles op alles om voor een ommekeer te zorgen of te scoren”, stelde de middenvelder, die ook kritisch was.