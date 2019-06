Ruiter mikt op buitenland en niet op Sparta

Sinds 2017 staat hij onder contract bij het Engelse Sunderland, waar hij het laatste seizoen een bijrol vervulde. Ook Michael Verrips is in beeld bij Sparta. De doelman heeft een uitstekend seizoen achter de rug bij KV Mechelen. De Belgische club promoveerde naar de hoogste klasse, maar wordt vermoedelijk teruggezet naar een lager niveau. Dit in verband met een matchfixingzaak uit het verleden.



Verrips werd vorige zomer nog voor een stevige transfersom verkocht door Sparta aan Mechelen. De goalie kwam ook uit voor FC Twente en MVV, dat hem huurde van de Rotterdamse club. In Spangen is na dit seizoen geen ruimte meer voor Roy Kortsmit, aanvankelijk de eerste keus op Het Kasteel. Met zijn vervanger Tim Coremans tussen de palen dwongen de rood/witten ten koste van De Graafschap promotie naar de eredivisie af. Sparta legde vandaag al wel Bryan Smeets (TOP Oss) voor twee seizoenen vast.