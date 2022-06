Rus Oyf scheldt schuld van 155 miljoen euro kwijt: Vitesse krijgt alle aandelen in handen

Onder druk van de oorlog in Oekraïne zette Oyf (58) Vitesse in maart te koop. Had de club een eigen vermogen van 14,8 miljoen euro, in de brievenbusfirma Performance Management Holding BV van de Rus, die werd gebruikt voor de betalingen bij de eredivisionist, zat een schuld van 155 miljoen euro. De oligarch neemt uiteindelijk zijn verlies. Hij doet overal afstand van.

De banden van Vitesse met Oyf en de Russen zijn hiermee na twaalf jaar volledig verbroken. De club is daarbij volledig schuldenvrij. Vitesse heeft alle aandelen weer in eigen bezit.

Nieuwe eigenaar

Die zelfstandigheid vormt het startsein voor verregaande onderhandelingen over een overname. Daarvoor is al een partij, zo is door de club bevestigd. Vitesse doet geen mededelingen over de koper. In het geruchtencircuit circuleren allerlei namen. Van de City Group en Red Bull tot de familie Platek en Todd Boehly van Chelsea. Maar de Arnhemse club betracht geheimhouding.