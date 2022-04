Russen brachten Chelsea-parels naar Vitesse, maar ook chaos en schimmigheid

Drie tijdvakken, drie regenten. Drie totaal verschillende werelden. Vitesse komt in 2010 in Russische handen en alles verandert op Papendal. Er wordt een luxe trainingscentrum neergezet. State of the art in Nederland. Maar later doen termen als ‘Het IJzeren Gordijn’ hun intrede. En ‘Wolga-catenaccio’. Er wordt ook botweg gedreigd vingers af te hakken.



In Arnhem ontstaat een soms surrealistische wereld.