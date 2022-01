Rutten en Advocaat zien stap van Bazoer naar Feyenoord wel zitten: ‘Mooi moment voor de Kuip’

Door Mikos Gouka



Het was kort na de jaarwisseling in 2019. Dick Advocaat sloeg een arm om de schouder van Riechedly Bazoer en wandelde een eindje met hem op. De Hagenaar was destijds trainer van FC Utrecht en met Bazoer had hij een speler onder zich die na een bliksemstart in zijn loopbaan opeens al een tijdje op zoek was naar de juiste afslag. ,,Ik zei toen tegen hem: vier jaar geleden ging het niet over Frenkie de Jong, maar over jou. Nu staat je naam nergens meer’’, herinnert Advocaat zich.