Ruud Brood begint met ontluisterende nederlaag: 6-0 bij Sparta

SamenvattingRuud Brood is met een ontluisterende nederlaag begonnen aan zijn klus als hoofdtrainer van ADO Den Haag. In de uitwedstrijd tegen directe concurrent Sparta verloor de Haagse ploeg kansloos: 6-0.

Ruud Brood heeft nog een hele lange weg te gaan met ADO Den Haag. De oefenmeester uit Gorinchem merkte in zijn eerste anderhalve week in dienst van de club al dat het qua communicatie nog niet stabiel genoeg is in zijn spelersgroep. Dat werd tegen Sparta ook voor het publiek pijnlijk duidelijk.

De 58-jarige trainer had van tevoren aangekondigd dat hij het roer niet volledig om wilde gooien bij ADO Den Haag. Wel wijzigde hij de basisopstelling op vier plekken ten opzichte van de laatste wedstrijd onder Aleksandar Rankovic, het thuisduel met FC Twente van twee weken geleden. Linksback Lassana Faye, middenvelders Ravel Morrison en Samy Bourard en aanvaller Vicente Besuijen begonnen aan de wedstrijd in plaats van Andrei Ratiu, Boy Kemper, David Philipp en Jonas Arweiler. Ook speelde ADO, zoals verwacht, weer in een 4-3-3-opstelling, waar Rankovic de laatste duels voor 5-3-2 koos.

Volledig scherm Ruud Brood. © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency Die veranderingen leverden ADO alleen helemaal niets op. De Haagse ploeg kon vanaf het begin af aan geen vuist maken tegen Sparta. Het stond al snel in de wedstrijd met de rug tegen de muur. De Rotterdammers waren in de eerste helft een stuk beter dan de ploeg van Brood. ADO hield lange tijd weliswaar stand, maar kwam zelf nooit in de buurt van een doelpunt. Bovendien bekroonde Sparta het veldoverwicht vlak voor de rust alsnog, toen Lennart Thy uit de draai vanaf de rand van het strafschopgebied hard raak schoot.



Het zorgde ervoor dat ADO in de tweede helft op zoek moest gaan naar de gelijkmaker. Daar deed het ook een poging toe, maar die duurde maar een minuut of acht. Nadat verdediger Dario Del Fabro en middenvelder Samy Bourard twee zwakke pogingen deden om de Haagse ploeg op gelijke hoogte te brengen, zette Sparta het weifelende ADO in kort tijd enorm voor schut.

In zes minuten tijd scoorden de Rotterdammers drie keer. Eerst was het Sven Mijnans die, na een vloeiende aanval van Sparta, raak kopte. Even later maakte Abdou Harroui er 3-0 van. En in de 59ste minuut werd het via de tweede treffer van Thy zelfs al 4-0.

Er ging tot die tijd al weinig goed bij ADO, maar na die desastreuze zes minuten liepen de Haagse spelers al helemaal met de moed in hun schoenen rond. De ploeg van Brood kon de bal niet in de ploeg houden. Het bewees andermaal dat er op gebied van communicatie nog een lange weg te gaan is voor ADO.

Volledig scherm © BSR Agency

Dat werd in de laatste tien minuten van de wedstrijd nogmaals onderstreept, toen Sparta nog twee keer scoorde. Aan de 5-0 van Mario Engels ging een grote fout van David Philipp vooraf. Diezelfde Engels maakte er vijf minuten later ook nog 6-0 van.

ADO kreeg daarmee niet alleen een harde dreun te verwerken tijdens het debuut van Ruud Brood. Het zag in Sparta ook nog eens een directe concurrent in de strijd tegen degradatie uitlopen naar een voorsprong van vijf punten op de ranglijst.

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © ANP