Ruud Heus: PSV gaat zich nu echt niet te kakken laten zetten (Poll)

Ruud Heus kende zijn hoogtijdagen bij Feyenoord. Liefst tien jaar (1986-1996) was hij actief voor de Rotterdammers, met uiteindelijk 239 wedstrijden en één landstitel tot gevolg. Daarvoor al was hij vier jaar actief voor AZ. Ook sloot hij zijn carrière af bij de Alkmaarders. Heus heeft daarna verschillende amateurteams getraind. Hij is op dit moment assistent-trainer bij Jong FC Utrecht.

PSV - Willem II, zaterdag 8 februari (19.45 uur)

,,PSV zit natuurlijk in een heel lastige periode. De wedstrijd tegen Ajax van afgelopen weekend was niet om over naar huis te schrijven. Aan de andere kant speelt Willem II ook gewoon erg leuk voetbal en zij doen het al heel de competitie uitstekend. Toch denk ik dat PSV deze wedstrijd gebruikt om zich te revancheren. Het kan niet zo zijn dat PSV zich in eigen huis wéér te kakken laat zetten. Willem II is het ook niet gewend om meerdere grote wedstrijden te moeten spelen én winnen. Daarom denk ik dat PSV de wedstrijd met een klein verschil gaat winnen.”

Gelijkspel

FC Utrecht - Ajax, zondag 9 februari (12.15 uur)

,,FC Utrecht-uit is voor Ajax natuurlijk traditioneel een lastige wedstrijd. Zo ook deze denk ik. Maar beide ploegen kampen op dit moment met veel blessures. Ook Utrecht heeft de laatste tijd flink last gehad van blessures. Mede door de spelers die er op dit moment niet zijn bij Ajax, denk ik dat het een wedstrijd wordt tussen twee aan elkaar gewaagde ploegen. Ook bij deze pot gok ik op een gelijkspelletje. Ook hier 1-1 dan.”

Volledig scherm Ruud Heus neemt Mike Obiku op zijn schouders na de bekerwedstrijd van Feyenoord tegen Ajax in 1995. © anp

Gelijkspel

AZ - Feyenoord, zondag 9 februari (14.30 uur)

Ruud Heus: ,,AZ - Feyenoord is een lastige. Natuurlijk twee ploegen waarbij ik gespeeld heb. AZ is één van, misschien wel de, best voetballende ploeg van Nederland op dit moment. Feyenoord daarentegen heeft onder Dick Advocaat echt een opmars ingezet. De laatste tijd laten ze ook zien dat het moeilijk is om tegen Feyenoord te scoren. Ik denk dat het een gelijkopgaande wedstrijd wordt die beslist wordt op de details. Als ik een uitslag zou moeten zeggen, hou ik het op een gelijkspel zonder veel goals: 1-1.”