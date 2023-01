Ruud van Nistelrooij baalt van veelbesproken VAR-moment, Maurice Steijn prijst ‘dappere’ arbiter

Met videoDe trainer en de aanvoerder van PSV waren het met elkaar eens na afloop van het gezapige gelijkspel ( 0-0 ) op eigen veld tegen Sparta. De Rotterdammers stonden uitstekend, maar desondanks had PSV een penalty moeten krijgen én veel meer moeten creëren. ,,We moeten erop blijven hameren dat iedereen zijn taken en rollen op de juiste manier blijft invullen.”

,,Ik denk dat we uiteindelijk gewoon niet goed genoeg waren om deze wedstrijd te winnen", viel Van Nistelrooij bij ESPN met de deur in huis na het bloedeloze gelijkspel in het Philips Stadion. Toch vond de PSV-coach dat zijn ploeg een penalty had moeten hebben nadat Jordan Teze door Mica Pinto naar de grond was gehaald. Arbiter Sander van Eijk werd in de slotfase van de tweede helft naar de kant geroepen door de VAR, maar hij hield zijn poot stijf en bleef bij zijn eigen beslissing om géén strafschop te geven.

,,Ik vind het een penalty als ik het zo terugzie. In de herhaling zie je dat Teze geraakt wordt en daar worden penalty's voor gegeven. Dat zijn dan de momenten waarvan je afhankelijk bent, maar daar moeten we het niet in zoeken vandaag", zei Van Nistelrooij. Het slachtoffer, Teze, vond uiteraard ook dat hij een penalty had moeten hebben: ,,Hij raakt me wel, anders zou ik de bal meenemen en een assist geven. Hij raakt me dus het is een overtreding. Maar goed, de scheidsrechter ziet wat anders. Ik weet ook niet waarom.”

Sparta-coach Maurice Steijn dacht eveneens dat zijn ploeg een penalty tegen zou krijgen: ,,Ik dacht dat het een penalty was, dat het een beetje ongelukkig was. Als hij naar de kant geroepen wordt, denk je ‘dan zal hij 'm er wel opleggen’. Maar in dit geval complimenten aan een relatief jonge scheidsrechter die zich in zo'n ambiance toch niet laten overrulen. Ik heb hem verteld dat ik dat heel dapper van hem vond.”

Toch vond Van Nistelrooij ook dat het puntenverlies niet aan het VAR-moment te wijten viel: ,,We creëren te weinig. Wat schoten, corners en ballen van de buitenspelers. Maar Sparta verdedigde ook compact en gaf weinig weg. We brachten in het positiespel dan te weinig om daar doorheen te voetballen. In de oefenwedstrijden zagen we op een gegeven moment dingen die vertrouwen gaven, maar helaas was dat vandaag - op de eerste tien, vijftien minuten na - niet terug te zien.”

,,Dat lag niet alleen maar aan het middenveld. Het is een geheel van zaken als posities kiezen, aanspelen en diep lopen zonder bal. Het ontbrak vandaag aan de juiste keuzes. We moeten erop blijven hameren dat iedereen zijn taken en rollen op de juiste manier moet blijven invullen.” Tot slot werd Van Nistelrooij ook nog gevraagd naar Joey Veerman, die in de tweede helft gewisseld werd en het daar duidelijk niet mee eens was. ,,Misbaar? Daar vond ik weinig misbaar aan. Hij gaat zitten en baalt dat de wedstrijd zo gelopen is.”

Volledig scherm Luuk de Jong. © Pro Shots / Mischa Keemink

De Jong: ‘Dit was zwak’

,,We hebben wel wat kansjes gecreëerd, maar geen grote”, stelde aanvoerder Luuk de Jong. Ook hij wist echter dat het veel beter moet, wanneer PSV en Sparta elkaar dinsdag weer treffen in de beker. ,,Wat er miste? Toch nog dat extra beetje energie, de vuile meters en het maken van ruimtes voor elkaar. Er ontbrak misschien nog wat afstemming en dan valt de bal ook niet niet goed.”

,,Maar Sparta maakte het ons ook niet gemakkelijk, ze zaten overal goed bovenop. Desondanks hebben wij de kwaliteiten om meer te brengen vandaag”, aldus De Jong, die het puntenverlies niet kon wijten aan het ontbreken van de vertrokken Cody Gakpo. ,,Natuurlijk mis je een speler als Gakpo, hij is de meest waardevolle speler van de eredivisie. Maar dan nog kunnen wij dat opvangen en moet je zo’n wedstrijd winnen in eigen huis. Dit was zwak.”