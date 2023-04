Ruud van Nistelrooij bereidt PSV tot in detail voor op Spakenburg: ‘Dit is een enorm belangrijke wedstrijd’

FC Utrecht zet grote vraagte­kens bij twee afgekeurde doelpunten: ‘De VAR haalt de spelvreug­de weg’

Is de VAR nou een verrijking voor het voetbal of overwint de ergernis erover? Die discussie is weer springlevend. In elk geval bij FC Utrecht, dat vanmiddag tegen FC Volendam (0-0) drie doelpunten afgekeurd zag worden, waarvan tweemaal op dubieuze gronden. ,,Het is pure interpretatie van mensen.”