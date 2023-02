Ruud van Nistelrooij blij met niveau van PSV tegen Twente: ‘Elke misstap kan fataal zijn’

Ruud van Nistelrooij was naast de zege ( 3-1 ) vooral tevreden met de manier waarop PSV tegen FC Twente voetbalde. ,,Ik ben blij met het niveau dat we vandaag haalden”, sprak de coach van de Eindhovenaren in het Philips-stadion.

Na het gelijkspel tegen FC Utrecht van vorige week (2-2) en de Europese uitschakeling tegen Sevilla, kon PSV een goed resultaat wel gebruiken. ,,Het was wel een belangrijke pot”, sprak Van Nistelrooij. ,,Maar ik kan ook weer niet zeggen dat ik hier nu echt aan toe was. Zo heb ik dat niet ervaren. Dat komt omdat ik in zowel de uitwedstrijd als thuiswedstrijd tegen Sevilla en ook tegen FC Utrecht genoeg aanknopingspunten heb gezien.”

De drie concurrenten van PSV in de titelstrijd, Feyenoord, Ajax en AZ, speelden dit weekeinde allemaal eerder dan de Eindhovenaren. Ze wonnen alle drie. ,,Daardoor stond er best wat druk op”, vertelde Van Nistelrooij, die met nog elf wedstrijden te gaan een achterstand heeft van 6 punten op koploper Feyenoord. ,,Maar waar je ook staat, er is altijd druk. We moeten ons focussen op onszelf en het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Je speelt niet tegen de ranglijst, je speelt tegen je eerstkomende tegenstander. Je moet met een goede ‘mindset’ de wedstrijden ingaan. Elke misstap kan fataal zijn.”

Luuk de Jong

Luuk de Jong was tevreden na de zege op Twente. De spits, die zelf voor zijn honderdste doelpunt in het shirt van de Eindhovenaren maakte, vond dat zijn ploeg trots kon zijn op het spel van zijn ploeg.

PSV kwam voor rust op voorsprong, maar zag Twente kort na de onderbreking terugkomen in de wedstrijd. ,,We kregen snel de 1-1 om de oren, zo wil je niet uit de kleedkamer komen’’, zei De Jong na afloop van de wedstrijd tegen ESPN. ,,We konden niet altijd even goed drukzetten op Twente, maar dat hebben we als team goed gedaan’’, vond de spits.

,,We hebben het wat meer vanuit de omschakeling gedaan’’, vervolgde de aanvoerder van de topclub. ,,We hebben uiteindelijk niet veel weggegeven, dus dat is goed.’’ De Jong maakte zelf de 2-1 en zag Xavi Simons de eindstand op 3-1 bepalen.

Club van 100

De Jong tekende met zijn kopbal voor zijn honderdste doelpunt in het shirt van PSV. Daarmee trad de aanvaller in de voetsporen van Willy van der Kuijlen (308), Coen Dillen (119), Luc Nilis (110), Hallvar Thoresen (106) en Mateja Kezman (105), die eveneens tot de ‘club van 100' behoren. ,,Eerlijk gezegd was ik er niet mee bezig, ik wist het zelf niet eens. Het is een mooie mijlpaal, zeker weten.’’

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.