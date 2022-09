Ruud van Nistelrooij en Cody Gakpo reageren op breuk met John de Jong: ‘Voor veel spelers een schok’

,,Ik heb nog met hem samengespeeld, we hebben lang met elkaar gewerkt’’, vertelde Van Nistelrooij voorafgaand aan de topper tegen Feyenoord aan ESPN. ,,Hij heeft hier ruim 22 jaar zijn werk gedaan. Daarom komt het wel binnen bij mij. We hebben een wedstrijd vandaag, dus zullen al onze energie daarin steken. Dit moeten we even parkeren, na vandaag hebben we door de interlands wat ruimte om er bij stil te staan.’’

Het nieuws werd twee dagen voor de kraker tegen Feyenoord naar buiten gebracht. ,,Dat soort dingen heb je helaas niet in de hand, de voetballerij is hard. Daar moet je mee omgaan’’, aldus Van Nistelrooij, die De Jong al kort sprak na zijn vertrek. ,,Dit komt wel binnen, ook bij mij en bij iedereen binnen de club. Het is aan ons om te reageren in de wedstrijd.’’ PSV noemde de breuk met De Jong een kwestie van een ‘vertrouwensbreuk'.

Gakpo

De Jong zou worden verweten dat hij een miljoenenverkoop van Cody Gakpo blokkeerde. De aanvaller, die in de zomer naar Leeds United of Southampton hadden kunnen verkassen, had het vertrek van de technisch directeur niet zien aankomen.

,,Ik denk dat het voor veel spelers een schok was”, reageerde Gakpo na de gewonnen topper tegen Feyenoord (4-3) bij ESPN. ,,Persoonlijk had ik een goede band met John. Wat er verder is gebeurd, is intern binnen de directie besloten. Daar hebben wij niks van meegekregen, totdat het besluit naar buiten kwam. Daar kan ik me verder niet over uitlaten.”

Gakpo onderstreepte zijn belang voor PSV door tegen Feyenoord bij alle vier de doelpunten betrokken te zijn. Hij maakte zelf de tweede Eindhovense treffer en bereidde de andere drie voor.

,,Dit hadden we nodig”, zei Gakpo. ,,Ook om te laten zien dat we voor de titel gaan. Want dat gaan we, dat is PSV. We hebben laten zien wat we kunnen. Nu moeten we zorgen dat we dit iedere wedstrijd brengen.”

