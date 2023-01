Ruud van Nistelrooij na duur puntenverlies van PSV in Emmen: 'Er is wel iets aan de hand bij ons’

‘PSV-onwaardig’

,,We hebben collectief gefaald en moeten in de spiegel kijken”, zegt Anwar El Ghazi bij ESPN. ,,Dit is PSV-onwaardig, dit kan niet. Het belangrijkste is om te scoren. Ik kom in die positie, maar ik moet ook scoren en daar word ik op afgerekend. Ik heb veel kansen gemist de laatste tijd. Dat moet beter, ik moet mijn team helpen. Het is nu zaak om rustig en gefocust te blijven. Ik doe keihard mijn best, maar mijn vizier staat nog niet op scherp. In de laatste vier wedstrijden had ik zeker vijf doelpunten kunnen maken.”