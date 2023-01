Ruud van Nistelrooij na pijnlijke nederlaag van PSV in Emmen: 'Er is wel iets aan de hand bij ons’

Van Nistelrooij: ,,Dit is pijnlijk, dat is duidelijk. In de eerste helft doen we onszelf geen plezier door grote kansen te laten liggen", doelt de trainer bij ESPN op onder meer de mogelijkheden van Johan Bakayoko. ,,Emmen creëerde ook niet heel veel, maar dan scoren zij wel de 1-0 en krijg je een rode kaart. Dan weet je dat het een moeilijke avond gaat worden.”



Met een man minder deed PSV er volgens Van Nistelrooij nog alles aan om er minimaal een punt uit te slepen, maar het lukte niet. ,,Dat gebeurt dan niet en dan heb je niks, en is alles ook voor niks geweest. Het is vaak zo dat als je met tien man komt te staan je allemaal net iets meer gaat doen. Als we zo met elf man spelen, zie ik het ook anders.”

Gemis van Luuk de Jong

Van Nistelrooij zag dat zijn ploeg het moeilijk had met de manier waarop Emmen speelde, namelijk met vijf verdedigers achterin en vier man op het middenveld. ,,Er zijn jonge jongens die alles doen wat ze kunnen doen, daar kun je niemand iets in kwalijk nemen. Als een tegenstander anders speelt dan verwacht heb je ervaring nodig om alles snel neer te kunnen zetten. Dat ging moeizaam vandaag, mede doordat onze aanvoerder Luuk de Jong ontbrak. Daar is ook de 1-0 een goed voorbeeld van. Dat zijn zaken die je organisatorisch op orde moet hebben.”

PSV blijft dus met lege handen achter en verliest mogelijk terrein op onder meer Feyenoord en Ajax, die woensdag en donderdag spelen. ,,Je gaat door waar je mee bezig bent met elkaar, maar er is wel iets aan de hand als je bij PSV zulke resultaten neerzet. Dan gaat het niet goed, dan gaat het slecht. Als topclub moet je reageren en opstaan, blijven knokken en blijven vechten. En vooral vast blijven houden aan je principes.”

,,We zitten nu als topclub in slecht weer. Maar uiteindelijk moet je door en naar de volgende wedstrijd", sluit de trainer af. Zaterdagavond nemen de Eindhovenaren het in eigen huis op tegen Go Ahead Eagles. Een week later volgt de ontmoeting met Feyenoord in de Kuip.