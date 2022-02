Ruud van Nistelrooy blijft bij Jong PSV en volgt Roger Schmidt niet op

,,Ik heb na de vrijdagwedstrijd (tegen Helmond Sport, red.) aangegeven dat ik bij mijn traject blijf. Het is duidelijk dat ik volgend seizoen niet naar het eerste van PSV ga. De droom en de drive om trainer van de hoofdmacht te worden is uitgestippeld’’, aldus Van Nistelrooy bij ESPN.

Column Hugo Borst | Van Nistelrooy maakte 347 goals in 589 duels: niet gunstig als je een toptrainer wilt worden

PSV heeft nog geen kandidaat gesproken of benaderd. De Eindhovense club gaat de komende periode bekijken wie de mogelijke opvolger van Roger Schmidt moet worden. De 54-jarige Duitser maakte vorige week bekend dat hij zijn aflopende contract in Eindhoven niet zal verlengen. Van Nistelrooy sprak in december met de Eindhovense clubleiding en gaf toen al aan liever voor een gestage loopbaan te kiezen.