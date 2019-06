San Siro is/was ook een beetje van ons

1934: Eerste WK-interland Oranje

Het Nederlands elftal speelt haar eerste WK-interland in het roemruchte San Siro. De tegenstander op 27 mei 1934 is Zwitserland. Het WK heeft destijds een ander format en begint direct met de achtste finales. Na zeven minuten kijkt Oranje al tegen een 1-0 achterstand aan. Het weet nog op gelijke hoogte te komen, maar uiteindelijk is Zwitserland met 3-2 te sterk. Nederland kan de koffers pakken, maar de pers in eigen land bestempelt de wedstrijd ondanks de teleurstelling toch als een “eervolle nederlaag”.

1970: Europacup I-finale Feyenoord – Celtic

Feyenoord schrijft voetbalgeschiedenis en weet in de Europa Cup I-finale te winnen ten koste van de Schotse kampioen Celtic. De Rotterdammers, met spelers als Theo Laseroms, Rinus Israël, Coen Moulijn en Willem van Hanegem in de gelederen, zijn de bovenliggende partij, maar krijgen in de dertigste minuut toch de 0-1 om de oren. Twee minuten laten maakt Feyenoord de schade ongedaan en trekt Rinus Israël de stand gelijk. In de verlenging (116de minuut) wordt de beslissende treffer gemaakt door Ove Kindvall (2-1) en Feyenoord schrijft geschiedenis door als eerste Nederlandse club een Europees toernooi te winnen.

1990: Spuugincident Rijkaard

Ruim 56 jaar na de eerste WK-interland is San Siro weer het podium voor het Nederlands elftal. In de achtste finales treft Nederland rivaal West-Duitsland. Tot deze wedstrijd in Milaan heeft Nederland er een flets toernooi opzitten. Het speelt drie keer gelijk, terwijl het – mede door de EK-winst in ’88 - vooraf was uitgeroepen tot topfavoriet. San Siro is de wieg van een welbekende bijnaam van één van 's lands beste voetballers aller tijden. Frank Rijkaard spuugt tijdens de interlandwedstrijd tot twee keer toe naar de Duitse aanvaller Rudi Völler en de bijnaam ‘De Lama’ is geboren. Beide spelers moeten het veld met rood verlaten. Nederland weet weer niet te overtuigen en verliest met 2-1.

1988-’93: De Grote Drie

De zogeheten Grote Drie - Frank Rijkaard, Ruud Gullit en Marco van Basten - beleven een glorietijd bij AC Milan. De Rossoneri spelen eind jaren tachtig, begin jaren negentig de sterren van de hemel. Het vernedert Real Madrid in het eigen Santiago Bernabéu met 5-0 en voert in eigen land een ‘voetbaloorlog’ tegen het Napoli van Diego Maradona. Het trio rijgt in Milaan de prijzen aaneen. Zo wordt Milan in de periode ’88/’93 twee keer landskampioen en wint het twee keer de Europacup I.

Volledig scherm Marco van Basten (links), Frank Rijkaard (midden) en Ruud Gullit met de Europa Cup I. In Wenen versloeg AC Milan Benfica met 1-0 in de finale van de Europa Cup 1 in 1990. © Leo Vogelzang bv

2002: Achtste finales UEFA-cup AC Milan - Roda JC

In Milaan lijkt zich een heus sprookje te voltrekken voor Roda JC. De Limburgse club moet in San Siro een 1-0 achterstand die het in Kerkrade heeft opgelopen, zien weg te werken. AC Milan is in eigen huis niet in goeden doen en lijkt te kloppen voor de Kerkradenaren. Bij de eerste keer dat de geel-zwarte formatie uit Limburg de achterlijn haalt, is het direct raak. Mark Luijpers schiet de bal met een volley akelig hard via de onderkant van de lat binnen. In het restant van de wedstrijd weet Roda - dat in de 87ste minuut met tien man komt te staan - er een penaltyreeks eruit te slepen. Roda is niet in staat om de grootste stunt uit de clubgeschiedenis te voltrekken en verliest de strafschoppenserie met 3-2.

Nederlanders in San Siro

Naast Frank Rijkaard, Ruud Gullit en Marco van Basten zijn er twaalf andere Nederlanders actief geweest bij AC Milan: Winston Bogarde, Edgar Davids, Harvey Esajas, Patrick Kluivert, Michael Reiziger, Clarence Seedorf (als speler en trainer), Jaap Stam, Klaas-Jan Huntelaar, Mark van Bommel, Urby Emanuelson, Nigel de Jong en Marco van Ginkel (op huurbasis).

Bij de aartsrivaal Internazionale zijn tien Nederlanders actief geweest: Edgar Davids, Dennis Bergkamp, Wim Jonk, Wesley Sneijder, Andy van der Meyde, Clarence Seedorf, Faas Wilkes, Aron Winter, Luc Castaignos en Frank de Boer als trainer.

Volledig scherm Wesley Sneijder viert het winnen van de Champions League-finale tegen Bayern München in 2010 (2-0). © AFP