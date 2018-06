SC Heerenveen wil Michel Jansen als assistent van Olde Riekerink

De 52-jarige Jansen was tot begin deze maand hoofd opleidingen bij FC Twente. Hij moest vertrekken na de degradatie van de club uit Enschede. Momenteel is Jansen met Twente in gesprek om zijn contract, dat loopt tot medio 2019, te ontbinden. Pas dan kan hij de gesprekken met Heerenveen afronden.

,,Ik ben heel teleurgesteld, maar ik weet ook dat dit kan gebeuren in de wereld waarin ik werk”, zei Jansen eerder deze maand tegenover Tubantia. ,,Wat me het meeste steekt is dat de organisatie wordt veranderd en dat er geen plek voor me is. En dat terwijl het aantoonbaar beter gaat met de opleiding. Maar de mededeling heeft me niet verrast. Ik voelde het al aankomen.''