Schaken zal de Klassieker van 2012 nooit vergeten

Feyenoord en Ajax waren in een felle strijd om de titel verwikkeld toen Ajax op zondag 29 januari 2012 op bezoek kwam in De Kuip. Enigszins opvallend dat Feyenoord meedeed om de titel, aangezien het in het voorgaande seizoen een dramatisch jaar afsloot met de tiende plaats. Ajax kwam op bezoek bij Feyenoord als regerend landskampioen en koploper van de eredivisie. Ajax had al sinds februari 2006, toen Feyenoord met 3-2 won, niet meer verloren in De Kuip. Onder Ronald Koeman bracht Feyenoord daar in 2012 verandering in. Een fenomenale John Guidetti nam Feyenoord bij de hand en scoorde driemaal in de 4-2 overwinning op de Amsterdamse lijstaanvoerder.



„De wedstrijd was enorm beladen”, blikt Ruben Schaken terug op de laatste competitieoverwinning van Feyenoord op Ajax. „We draaiden een topseizoen en wonnen al bijna in de Arena, maar in de laatste minuut gaven we het weg (1-1, red.). Kenneth Vermeer keepte toen nog bij Ajax en pakte alles”, zegt Schaken. “Door dat onnodige gelijkspel waren we extra gebrand om deze keer wel te winnen. John (Guidetti) kwam voor de wedstrijd naar me toe en zei: ik ga een hattrick maken.” Dat deed de toen 19-jarige Zweed. „Wat er toen gebeurde, zal ik nooit vergeten. Na afloop bedankten de mensen ons bij het Maasgebouw met tranen in hun ogen. Toen zag ik hoe dankbaar de mensen ons waren”, aldus Schaken.