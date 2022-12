Scheidsrechter geblesseerd naar de kant gedragen bij duel in Keuken Kampioen Divisie, vierde man maakt zijn debuut

Met hulp van enkele verzorgers ging hij de kleedkamer in, net als beide elftallen. Het duel werd even later hervat onder leiding van de vierde official, Sven Spaan. Voor hem was het zijn debuut als scheidsrechter in het betaald voetbal.

Jong PSV zegevierde in Wijdewormer met 2-3, een stand die al bij rust was bereikt. Beide clubs staan in de middenmoot. AZ is zevende, PSV staat op de tiende plaats.

Door twee doelpunten van Isaac Babadi liep Jong PSV al in de openingsfase uit. Vervolgens scoorde Yusuf Barasi voor de thuisclub. De Eindhovenaren maakten het verschil door Jason van Duiven weer groter, opnieuw Barasi zorgde voor de 2-3.

De wedstrijd tussen PEC Zwolle en Helmond Sport in de Keuken Kampioen Divisie is momenteel nog bezig. Zwolle is de nummer 2 van de stand, op 5 punten van Heracles Almelo. De koploper won zondag van Roda JC.

