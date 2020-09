Schmidt is nog heel wat van plan met PSV: ‘We willen meerdere versterkingen’

Een potentiële vervanger is Eran Zahavi (33), die op weg lijkt naar PSV. ,,Er zijn veel geruchten”, zei Schmidt erover. ,,Hij is een goede speler en ik ken hem uit China. Hij was een van de beste spelers in de competitie daar. We gaan zien wat de toekomst brengt. Ik ben nog niet honderd procent zeker of het lukt. Dit soort transfers zijn niet makkelijk.”



Hoe zijn zijn verwachtingen over Zahavi? Komt hij? ,,Er zijn zoveel geruchten over PSV en spelers die misschien tekenen. Ik kan niet de positie van de club telkens uitleggen. Je kunt in de voetballerij nooit zeker zijn voor er een handtekening staat, zeker niet bij deze categorie spelers. Wat duidelijk is, is dat wij verbetering nodig hebben. We hebben een goed team, maar we hebben nog enkele nieuwe spelers nodig. Daarbij kijken we ook naar goals. Als je een spelers verliest uit de basis, dan is het logisch dat er een nieuwe speler moet komen.” Zahavi is 33 jaar en was een topper in de Chinese competitie. Is die van hetzelfde niveau als de Nederlandse hoogste afdeling? ,,Die competitie met de eredivisie vergelijken, is heel moeilijk. Ik denk dat de situatie in China heel speciaal is. Er zijn een paar buitenlandse spelers die heel erg goed zijn en je moet met hen een team zien te maken met Chinese spelers. De uitdaging is om ze op een goede manier bij elkaar te brengen en het is moeilijk te vergelijken met Europese competities. Als je goals kunt maken in China en de meeste van allemaal, kun je ze ook in Nederland maken. In het nationale team scoort hij ook", aldus Schmidt over Zahavi, die op Instagram al afscheid nam van zijn Chinese club.