Schmidt lovend over Sangaré: ‘Hij is nu een van de beste spelers in de eredivisie’

Ibrahim Sangaré kreeg van Schmidt de complimenten, vanwege zijn spel en zijn goal. ,,Hij is altijd al heel belangrijk geweest voor ons. Zeer belangrijk zelfs, maar hij werd soms volledig ondergewaardeerd. Afgelopen jaar ontwikkelde hij zich al. Met zijn spel in balbezit en bewegingen is hij belangrijk voor ons. Hij is creatief en goed in het pressen en het veroveren van ballen. Hij neemt verantwoordelijkheid op belangrijke momenten. Dat hij voor ons scoort, is nu weer nieuw en maakt hem nog completer. Naar mijn mening is hij een van de beste spelers in de eredivisie. Spelers zoals hij moeten iedereen echt overtuigen dat ze goed zijn, alvorens dat ook gezien wordt. Hij krijgt nu wel de waardering en iedereen weet nu dat hij een cruciale speler voor ons is.”