Schmidt mag Zahavi opstellen in play-off: ‘Of hij gaat starten, weet ik nog niet’

Rosenborg-PSVPSV-trainer Roger Schmidt vernam rond het middaguur prettig nieuws: Eran Zahavi is speelgerechtigd en kan morgen voor PSV uitkomen in het Europa League-duel met Rosenborg. ,,Daar ben ik blij mee, omdat hij nu al bijna twee weken bij de groep is. We wisten dat het even zou kunnen duren, maar nu is het dan rond. Of hij gaat starten? Dat beslis ik vandaag nog niet, maar morgen in alle rust. Voor hem was het de afgelopen weken lastig, omdat hij ontzettend gemotiveerd is om zichzelf te laten zien.”

PSV zal volle bak strijden tegen Rosenborg om de groepsfase van de Europa League te halen, zei de Duitse trainer vanmiddag in het Lerkendal Stadion, tijdens de persconferentie van de Eindhovenaren. Hij verwacht een fysiek sterke ploeg te treffen, die goed georganiseerd staat en veel duels zal willen spelen. ,,Wij zullen met alles wat we hebben strijden, omdat we een mooi internationaal seizoen willen beleven. Vorige week in Slovenië hadden we ook zo'n wedstrijd en toen hebben we het uitstekend gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat mijn spelers weten hoe belangrijk het duel met Rosenborg voor de club en voor ons is. Niet iedereen is nu in staat om drie wedstrijden per week top te zijn, na de afgelopen maanden. Maar daar streven we wel naar.”

Transferperiode

PSV heeft net als andere clubs nog te maken met de transferperiode, die volgende week dinsdag eindigt. ,,Die periode is lastig en dat geldt voor alle clubs. maar we hebben de afgelopen zes maanden goed benut. Er kan nog best iets gebeuren bij ons, maar we moeten als groep de focus op de wedstrijden houden. Gelukkig is er nog genoeg te winnen en is er een weg naar boven. Die gaan we inslaan als we alles geven wat we hebben en steeds gefocust blijven op de volgende wedstrijd.”

De ontmoeting bij Heracles van zondag (1-1) was een aardige wake up-call voor PSV, benadrukt Schmidt. ,,Uit die wedstrijd kunnen we veel dingen halen die van belang zijn. Natuurlijk wordt het een ander duel en is het een heel andere situatie, maar tegen Heracles hebben we gezien wat er gevraagd wordt. We moeten nog meer op de basisdingen gefocust zijn, tweede ballen zien te winnen en gedisciplineerd blijven.”