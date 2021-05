Schmidt wil betere teamcultuur bij PSV: ‘Kijk naar Bayern en Manchester City’

Samenvatting Heracles grijpt naast ticket voor play-offs, AZ sluit seizoen af met fraaie zege

16 mei Heracles is er niet in geslaagd om het seizoen te bekronen met een plaats in de play-offs voor Europees voetbal. Het was volledig kansloos tegen nummer drie AZ, dat met de 5-0 overwinning hun sportieve plicht deed.