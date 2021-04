Schoenmaat 46 loodst Gakpo met zevenmijlslaarzen door eredivisie

Door Maarten Wijffels



Schoenmaat 46. Er was een tijd dat Cody Gakpo ervan baalde dat hij grote voeten heeft. Dat was in de jeugd bij PSV, toen de rest van zijn lijf nog niet was meegegroeid. Eén jaar speelde hij zelfs bijna helemaal niet door blessures. Maar na de groeistuip kwam het goed in de B1.