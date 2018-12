Schöne heeft bijna record Lerby: ‘Dat zou me heel trots maken’

Schöne begrijpt de achtjarige Robin wel. ,,Ik had denk ik hetzelfde gedaan", bekent hij. ,,Het is denk ik ook wel stoer tegenover zijn vriendjes. Vroeger was het vooral Lasse dit en Lasse dat. Maar hij krijgt gelukkig steeds meer een eigen mening.”

Quote Er was wel eens buitenland­se belangstel­ling, maar tot nu toe niet mooi genoeg om Ajax te verlaten. Lasse Schöne In zijn huidige rol als meest verdedigende middenvelder is Schöne misschien niet de meest opvallende speler van de huidige nummer twee van de eredivisie, al verandert dat wanneer er voor een vrije trap is gefloten. Bijzonder is het wel dat hij alweer voor het zevende seizoen op rij het shirt van Ajax draagt. Nog maar elf duels en hij lost Sören Lerby af als buitenlander met de meeste wedstrijden (269) voor Ajax. ,,Ik ben niet zo van de statistieken, maar dat zou me wel heel trots maken", zegt de international die twee weken geleden zijn contract tot de zomer van 2020 verlengde.

,,Ik ben van Ajax gaan houden", vertelt Schöne. ,,Van de materiaalman tot aan de mensen die de koffie inschenken en broodjes smeren. Het is een warme club, dat zal bijna iedereen bevestigen die hier een tijdje heeft rondgelopen. Al moet er natuurlijk wel gepresteerd worden. Er was wel eens buitenlandse belangstelling voor mij. Maar tot nu toe was dat niet mooi genoeg om Ajax te verlaten. Dit doe ik niet zo maar weg. Ik sluit niet uit dat ik ooit nog vertrek, maar het zou ook zomaar kunnen dat ik hier mijn loopbaan afsluit."

Ajax heeft wel iets weg van Bayern München, zegt Schöne over de tegenstander van woensdag in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. ,,De meeste titels van het land, de meeste fans en iedere tegenstander geeft net iets extra's om van je te winnen", somt hij op. ,,Alleen Bayern is nog wat groter. Die brachten in het eerste duel met ons nog even een fantastische speler als James Rodríguez in het veld. Dat zegt wel wat.”

Volledig scherm Lasse Schöne in duel met Arjen Robben. © AP

Alleen een overwinning op Bayern München helpt Ajax aan de groepswinst en mogelijk een iets minder zware loting voor de achtste finales. ,,Als we zo spelen als in de uitwedstrijd dan hebben we zeker een goede kans", doelt Schöne op het gelijkspel in Beieren (1-1). ,,Toen waren we na een kwartier de betere ploeg. Waarom zou dat niet opnieuw kunnen?"