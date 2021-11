Schoppende Montenegrijnen en andere bananenschillen voor Oranje op weg naar WK-plaatsing

1. Kan Oranje de tickets voor het WK 2022 boeken?

Nederland staat er goed voor. Koploper in de poule met 19 punten na acht van de tien duels. Twee punten meer dan Noorwegen, vier meer dan Turkije. Zaterdag speelt Oranje eerst in en tegen Montenegro, dat al kansloos is voor het WK. Bij winst in Podgorica, is Nederland in elk geval zeker van WK-play-offs. Maar het doel is uiteraard rechtstreekse plaatsing. Die kan er komen in de laatste poulewedstrijd, zélfs bij verlies tegen Montenegro. Op dinsdag 16 november speelt Oranje in de Kuip tegen Noorwegen.