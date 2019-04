Schotse voetbalbond denkt aan Advocaat als opvolger McLeish

De 71-jarige Advocaat, die altijd heeft aangegeven nog wel oren te hebben naar een baan als bondscoach, staat op een lijst met onder meer Sven Göran Eriksson en Felix Magath. Schotland moet zich voor het EK 2020 kwalificeren in een poule met Rusland en België, maar heeft in elk geval het vangnet van play-offs.

De ploeg heeft in Liverpool-back Andy Robertson de beste speler. De Schotten willen op korte termijn een bondscoach vastleggen. Advocaat, die na dit seizoen vertrekt bij FC Utrecht, was in Schotland in het verleden zeer succesvol als manager van Glasgow Rangers.