Schreuder vindt Europa League-loting voor Ajax 'geen makkie', Luuk de Jong verheugt zich op weerzien

Ajax en PSV kennen de tegenstanders in de tussenronde van de Europa League. Ajax is gekoppeld aan Union Berlin en PSV neemt het op tegen Sevilla. De eerste wedstrijd van de tussenronde vindt plaats op 16 februari en een week later wordt de return gespeeld. Op 24 februari is de loting voor de achtste finales, waar Feyenoord sowieso de koker in gaat, en wellicht ook Ajax en PSV.

Vooral voor Luuk de Jong is het een speciale loting geworden. Hij keert namelijk terug bij de club waarmee hij in het seizoen 2019/2020 de Europa League won. De Jong bezorgde Sevilla in 2020 de eindzege in de Europa League, met twee doelpunten in de finale tegen Internazionale (3-2).

,,Voor mij persoonlijk is dit een schitterende loting’’, reageert de spits. ,,Ik kijk ernaar uit om de mensen van de club weer te zien. Natuurlijk volg ik Sevilla nog. De club zit niet in de beste fase, maar dat zegt niets over de wedstrijden die we over een aantal maanden moeten spelen. Februari is nog ver weg. Het gaan voor mij in elk geval twee bijzondere wedstrijden worden. Ik heb er erg veel zin in.’’

Over de kansen van PSV tegen de Andalusische ploeg is De Jong optimistisch. ,,We hebben dit seizoen al meerdere topwedstrijden gewonnen. Tegen AS Monaco, Feyenoord, Arsenal en tegen Ajax kon je zien waartoe ons team in staat is. Het zal belangrijk worden om onszelf in Sevilla in een goede uitgangspositie te manoeuvreren voor de return in het Philips Stadion.’’

Sevilla werd dit seizoen derde in de CL-poule met Manchester City, Borussia Dortmund en FC Kopenhagen. Toch liggen er zeker kansen voor PSV, want in de eigen competitie draait Sevilla dramatisch. Het staat momenteel één plek boven de degradatiestreep. Sevilla ontsloeg vorige maand trainer Julen Lopetegui en stelde Jorge Sampaoli aan als nieuwe trainer.

Ajax tegen Becker

Ajax werd in Nyon gekoppeld aan Union Berlin. De Duitse ploeg, waar oud-Ajacieden Sheraldo Becker (27) en Danilho Doekhi (24) onder contract staan, stond tot aan afgelopen weekend bovenaan in de Bundesliga. Becker is topscorer van Union Berlin met zes doelpunten. De aanvaller werd opgeleid bij Ajax, maar kwam in Amsterdam niet verder dan Jong Ajax. Hij speelde daarna voor PEC Zwolle en ADO Den Haag.

Doekhi, geboren in Rotterdam, speelde tussen 2016 en 2018 twee seizoenen voor Jong Ajax, waarna hij via Vitesse in Duitsland terechtkwam. ,,Ik ben heel blij met deze loting’’, zei Doekhi op de site van Union. ,,Ik ken Ajax ook heel goed.’’ Vorig seizoen zat Union in de poule bij Feyenoord. De Rotterdammers wonnen toen tweemaal: met 3-1 en 1-2.

Quote Het zal absoluut geen gemakkelij­ke wedstrijd worden. Alfred Schreuder

Alfred Schreuder rekent tegen FC Union Berlin op mooie wedstrijden waarin ‘het dicht bij elkaar zal liggen’, zei de Ajax-coach maandag na de loting voor de tussenronde van de Europa League. Schreuder noemde het ‘wel fijn dat je ze beter kent dan een gemiddelde tegenstander. Union ken ik beter dan de Franse ploegen bijvoorbeeld, omdat ik natuurlijk de Bundesliga heel erg volg’, aldus de trainer die enige tijd in Duitsland werkte.

Met Union Berlin treft Ajax volgens Schreuder een ploeg die verdedigend erg goed staat en compact is en goed is in de omschakeling. ,,Het zal absoluut geen gemakkelijke wedstrijd worden, maar wij gaan wel uit van de eigen kracht”, zei de coach in een door Ajax verspreid video-interview.

Kraker voor Erik ten Hag

De grootste kraker kwam echter als eerste uit de koker. Erik ten Hag treft namelijk met Manchester United het FC Barcelona van Frenkie de Jong en Memphis Depay, die daarmee zijn oude club tegenkomt. In 2011 was dit nog de finale van de Champions League (3-1 winst voor FC Barcelona), maar nu zijn de twee ploegen aangewezen op de Europa League.

FC Barcelona-trainer Xavi vindt dat zijn ploeg met Manchester United de zwaarst mogelijke tegenstander treft. ,,We spelen tegen een topploeg, die onder trainer Erik ten Hag flink is gegroeid. Een club met een grote geschiedenis en geweldige spelers’’, zei Xavi in een reactie op de loting. ,,We treffen opnieuw de zwaarste tegenstand.’’

Barcelona had ook gekoppeld kunnen worden aan onder meer PSV, maar aan het begin van de loting kwam direct Manchester United als tegenstander uit de bak met ballen. De Spaanse club eindigde in de Champions League als derde in de poule achter Bayern München en Internazionale. De ploeg van Oranje-internationals De Jong en Depay gaat daarom verder in de tussenronde van de Europa League, waarin een plek in de achtste finales op het spel staat.

Bij Manchester United speelt de Portugese vedette Cristiano Ronaldo, die jarenlang in Spanje voetbalde bij Real Madrid. ,,Een fantastische speler, één van de beste voetballers van de laatste tijd. Hij kan nog steeds het verschil maken’’, aldus Xavi. ,,Als Barcelona hebben we nog nooit de Europa League gewonnen. We gaan die uitdaging aan.’’

Alle wedstrijden

FC Barcelona - Manchester United

Juventus - FC Nantes

Sporting CP - FC Midtjylland

Sjachtar Donetsk - Stade Rennais

Ajax - Union Berlin

Bayer Leverkusen - AS Monaco

Sevilla - PSV

RB Salzburg - AS Roma

Programma Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.