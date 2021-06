Schuurs weet dat Jong Oranje zware klus wacht: ‘Duitsland veel meer een team dan Frankrijk’

Halve finale EKPerr Schuurs geeft Jong Oranje in de volgende kraker op het EK, vanavond tegen Duitsland in de halve finale, ‘een grote kans’ als de lijn van de stunt tegen Frankrijk wordt doorgetrokken. De verdediger, die op tijd is hersteld van een teenblessure, weet echter ook: ,,We krijgen nu meer een team tegenover ons.”

Door Johan Inan



Drie dagen na de daverende verrassing tegen favoriet Frankrijk wacht Jong Oranje in Székesfehérvár, op zeventig kilometer van de Hongaarse hoofdstad Boedapest, de volgende clash met een topland. De Nederlandse beloften maken met rivaal Duitsland uit wie de voorlaatste stap naar Europees goud zet. ,,We nemen het vertrouwen mee van de goede wedstrijd die we als team tegen Frankrijk gespeeld hebben”, zegt Perr Schuurs.

Waar Jong Oranje tegen Frankrijk vooral grote namen trof die geen hecht collectief bleken, slaagden de Duitsers er met relatief onbekende spelers in zich ten koste van Denemarken bij de laatste vier te scharen. ,,Het zijn een beetje tegenpolen”, bevestigt Schuurs. ,,Van Frankrijk kenden we bijna elke speler. Die spelen allemaal bij grote clubs. Duitsland stelt er veel meer een team tegenover, dat in staat is 90 of 120 minuten gas te blijven geven. Zo kennen we de Duitsers zelf natuurlijk ook. Zij geven nooit op.”

Volledig scherm Perr Schuurs op de fiets naar de training. © Pro Shots / Thomas Bakker

Dat heeft Jong Oranje eerder in het toernooi ook al ervaren. Toen een zege in de poulefase noodzakelijk was om kwalificatie in eigen hand te houden, kroop Duitsland in de slotminuten langszij (1-1). ,,Als we zoals tegen Frankrijk met discipline spelen, geef ik ons een grote kans om de finale te bereiken.”

Daarvoor mag Jong Oranje zich alleen niet laten verrassen door de vele tactieken die de Duitsers erop nahouden. Ook daarin verschillen de oosterburen van het meer voorspelbare Franse sterrenensemble, weet Schuurs. ,,Hoe ze nu gaan spelen, weten we nog niet exact. Dat gaan we morgen in de beginfase merken en daarop inspelen. Als we zo scherp zijn als tegen Frankrijk, maken we altijd kans. Dat weten we.”

Schuurs liet daarnaast weten op tijd hersteld te zijn van een teenblessure. Bondscoach Erwin van de Looi kondigde even later aan dat Tyrell Malacia, de andere uitblinker die maandag gehavend uit de strijd met de Fransen kwam, ook beschikbaar is in de halve finale. Van de Looi sprak een dag voor de clash van een mooie rivaliteit met een extra tintje. ,,We voelen ons goed, hebben er zin in en gaan er alles aan doen om de finale te bereiken.”

In dat geval is Spanje of Portugal, die in Slovenië hun halve finale spelen, zondag in Ljubljana de tegenstander. ,,We zijn blij dat we deel uitmaken van de laatste vier landen, met mooie namen, maar we willen meer.”

