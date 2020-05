Seizoensrevelatie Ndayishimiye droomt vooral van de herstart

Een paar maanden geleden kreeg Mike Trésor Ndayishimiye elk gesprek wel een keer de vraag voorgelegd waar hij het volgende seizoen wilde spelen. De middenvelder van Willem II, die deze maand 21 jaar wordt, droomde over een toekomst bij de grote clubs in topcompetities en voetbal in de Champions League.



In januari, na zijn geweldige goal bij de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd tegen AZ, ging zijn naam overal over de tong. Rafael van der Vaart noemde hem de 'rechtsbenige Ziyech', die Ajax zomaar zou kunnen nemen als opvolger van de Marokkaan. ,,Een heerlijke speler die schijt heeft aan alles en gewoon die bal wil hebben", zei de analist.



Ndayishimiye vond het zelf 'best spijtig' dat er abrupt een einde kwam aan een voor hem fantastisch verlopend debuutseizoen in de eredivisie. Hij had het graag op een andere manier af willen maken en zijn handtekening willen zetten onder een geslaagde campagne om een Europees ticket voor Willem II. ,,Maar we hebben toch gegrepen wat we wilden, al wordt het pas eind mei officieel", doelt de Belg op de plek in de tweede voorronde van de Europa League.