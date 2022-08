Sem Steijn bezorgt FC Twente in blessuretijd toch drie punten bij NEC

NEC had in de eerste helft opvallend weinig problemen met FC Twente, dat vorig seizoen met een vierde plaats een van de revelaties was in de eredivisie. De thuisclub stichtte het meeste gevaar en had halverwege op voorsprong moeten staan. Pedro Marques miste vlak voor rust de grote kans. De spits kopte op aangeven van uitblinker Oussama Tannane naast.