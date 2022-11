Sem Steijn tegenover vader Maurice: ‘Er zit er vrijdag één heel chagrijnig op mijn verjaardag’

Deze spelers missen (mogelijk) het WK in Qatar: problemen voor Lukaku, Werner ontbreekt

Het WK in Qatar komt met rasse schreden dichterbij. Op 20 november staat met Qatar - Ecuador het openingsduel op het programma. Een dag later begint ook Oranje aan het wereldkampioenschap met een wedstrijd tegen Senegal. Voor de volgende spelers is het WK (mogelijk) al voorbij voordat het is begonnen.

9 november