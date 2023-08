Sergiño Dest tegen Rangers meteen een van de betere PSV’ers: ‘Voor mij is dit geen stap terug’

Ajax zonder aanwinsten Josip Sutalo en Chuba Akpom naar Loed­ogorets

Trainer Maurice Steijn kan donderdag nog niet over Josip Sutalo en Chuba Akpom beschikken tijdens de uitwedstrijd van Ajax tegen Loedogorets in de play-offs van de Europa League. Beide aanwinsten staan niet op een spelerslijst die is aangemeld bij de UEFA.