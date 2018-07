Seuntjens en Boadu helpen AZ voorbij Lokeren

AZ oefent de komende week nog tegen Panathinaikos en Zulte Waregem. De nummer drie van afgelopen seizoen in de eredivisie is in voorbereiding op de tweede voorronde van de Europa League, waarin FC Kairat Almaty uit Kazachstan naar alle waarschijnlijkheid de tegenstander is. Donderdag 26 juli is de eerste ontmoeting, een week later volgt de return.