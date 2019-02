Seuntjens weet niets van botsing en mist weerzien met NAC

Seuntjens traint weliswaar weer mee, maar hij doet morgenavond in zijn geboortestad Breda niet mee. Bjørn Johnsen vervangt de oud-speler van NAC in de punt van de aanval. ,,Bjørn is een iets ander type dan Mats, maar hij heeft ook zeker zijn kwaliteiten in en om het zestienmetergebied. Gelukkig spelen we daar nu veel’', zei trainer John van den Brom. ,,Dat zag je ook vorige week. Toen was het: één kans, boem, goal. Voor het team wordt het zaak daarop in te spelen.’' Als invaller voor Seuntjens nam Johnsen tegen Emmen de vijfde treffer voor zijn rekening.

Seuntjens stond gistermiddag nog langs de kant bij de training van het eerste elftal. Hij had een rare week achter de rug. ,,Ik herinner me helemaal niks meer van de botsing met Idrissi. Later heb ik het ook teruggekeken en toen zag ik eigenlijk alleen het doelpunt dat Stengs daarna maakte. Ik moest nog een keer goed kijken, ik wist niet eens dat die botsing net daarvoor was geweest. Heel apart. Ik schijn daarna in de kleedkamer weer bij te zijn gekomen. Van de hele commotie en dat mijn medespelers zo geschrokken waren heb ik niks meegekregen. Na een tijd ben ik naar het ziekenhuis vervoerd omdat ik na enige tijd ook begon over te geven. Gelukkig was er op de foto’s in het ziekenhuis niks te zien en kon ik alweer naar huis. Ik hoefde ook niet wakker gehouden te worden.”



Seuntjens pakte deze week licht de draad weer op maar was na één enkele activiteit direct al heel erg moe. ,,Een teken dat het nog niet helemaal goed zit. Maar nu voel ik me weer goed. Het is de bedoeling dat ik maandag weer aan de gang ga.”