Sevilla verliest in blessuretijd bij nummer laatst

Huesca was vroeg in de wedstrijd op voorsprong gekomen via Juanpi. Lang bleef het 1-0, maar in de 84e minuut bracht Wissam Ben Yedder uit een strafschop Sevilla op gelijke hoogte. Promes was bij de ploeg uit Andalusië al na een uur gewisseld.



Sevilla blijft nu steken op de zesde plaats, met drie punten minder dan Alavés dat de vierde plek in handen heeft. De verrassend sterk presterende ploeg van trainer Abelardo won met 2-1 bij degradatiekandidaat Villarreal. De top vier in Spanje plaatst zich voor de Champions League.