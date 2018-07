Sinisterra gaat debuteren bij Feyenoord

Tegen FC Basel zal ook Yassin Ayoub, die gisteren tegen Young Boys door ziekte afwezig was, minuten gaan maken.



Robin van Persie is eveneens van de partij. De spits werd tegen Young Boys gespaard, maar is fit. In Biel speelt Feyenoord om de Uhrencup. Door de 3-0 nederlaag tegen Young Boys is de kans minimaal dat de Rotterdammers met de hoofdprijs aan de haal gaan.