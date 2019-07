Sion houdt PSV in Verbier op gelijkspel

Steven Theunissen stond in de basis als linksback en debuteerde in het eerste elftal. Het is de bedoeling dat hij op korte termijn vervangen wordt door de Spanjaard Toni Lato, die de komende dagen aan moet sluiten bij PSV als zijn transfer volledig in orde komt. Na rust debuteerden Maxime Soulas en reservegoalie Robbin Ruiter in het eerste elftal van PSV.