Sjoerd Mossou over sportverslaggeving en sociale media: olifantenhuid en zelfspot zijn onontbeerlijk

Sneeuw op Kasteel betekent ‘gratis’ buitenspel staan bij Spar­ta-PS­V

16 januari Als een speler vanavond bij Sparta-PSV scoort in buitenspelpositie, zou hij daar zomaar eens mee weg kunnen komen. Door de sneeuw op het veld kan de technologie om te bepalen of iemand wel of niet buitenspel staat namelijk niet gebruikt worden.