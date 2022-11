Sjors Ultee moet SC Cambuur in eredivisie houden: ‘Moesten nu op zoek naar meer continuïteit’

Cambuur heeft in Sjors Ultee een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De 35-jarige coach is de opvolger van Henk de Jong, die vorige maand op doktersadvies stopte bij de Friese club . Ultee tekent voor anderhalf seizoen en begint aan zijn klus na de derby van komende zondag tegen SC Heerenveen.

,,Noodgedwongen een trainer moeten vervangen midden in het seizoen is nooit leuk en al helemaal niet om deze reden”, aldus technisch manager Foeke Booy. ,,We moesten nu zoeken naar meer continuïteit, passend bij onze club en speelwijze en met Sjors hebben we dat gevonden. Hij was beschikbaar, bereid om te luisteren en na meerdere goede gesprekken zijn we blij dat we tot een akkoord zijn gekomen.”

Ultee werd in augustus ontslagen bij Fortuna Sittard, terwijl het seizoen pas drie wedstrijden onderweg was. Julio Velázquez heeft hem opgevolgd in Limburg. Fortuna is sinds de komst van de Spanjaard opgeklommen richting de dertiende plaats. Voor zijn klus in Sittard werkte Ultee als assistent-trainer bij Helmond Sport, FC Twente en FC Utrecht. Cambuur is zijn tweede klus als hoofdcoach.

Cambuur is momenteel de nummer 17 van de eredivisie. De club uit Leeuwarden heeft pas 8 punten na dertien duels. Zondag staat de Friese derby tegen SC Heerenveen op het programma. Dat is ook de laatste wedstrijd voor de winterstop, die is vervroegd vanwege het WK in Qatar.