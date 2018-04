Slaat Vitesse zonder Fraser weg omhoog weer in tegen Sparta?

Arnold Bruggink: Het eerste half uur van de wedstrijd was verschrikkelijk

13 april PSV kan zondag tegen Ajax voor de 24ste keer de landstitel veroveren. In de aanloop naar de topper blikken we met oud-spelers terug op voorgaande kampioenswedstrijden van de Eindhovenaren. Vandaag: Arnold Bruggink. ,,Het gevoel dat je de supporters zo iets moois kan geven is heel bijzonder.''