Slap Ajax verslikt zich in Heracles op weg naar CL-clash met Borussia

Ajax is voor de vierde keer in vijf seizoenen tegen puntenverlies aangelopen in Almelo. Een week nadat de koploper PSV vermorzelde en vier dagen voor de kraker tegen Borussia Dortmund in het miljardenbal, beten de Amsterdammers zich stuk op angstgegner Heracles: 0-0.

Door Johan Inan



Als één club op basis van de voorbije jaren de status van angstgegner van Ajax verdient, is het Heracles wel. De Almelose club was Ajax in drie van de vier laatste ontmoetingen verrassend de baas. Geen club pakte de afgelopen vier seizoenen zoveel punten tegen Ajax als Heracles.

Die status deed Heracles vanavond andermaal eer aan. Ajax beet zich negentig minuten lang stuk op de laagvlieger, die Ajax het elfde punt sinds medio 2017 afsnoepte. Dat terwijl er voor de koploper aanvankelijk nog niet veel aan de hand leek. Trainer Erik ten Hag, die de zieke Noussair Mazraoui verving door Devyne Rensch, zag zijn ploeg onmiddellijk domineren en de eerste kansen creëren. Zo werd Antony in de beginfase vrijgespeeld, maar de Braziliaanse international zag zijn schot geblokt worden.

Goal Alert

• Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club.

Ook de volgende kansjes waren niet aan Antony besteed. Heracles gooide daarop, na een klein half uur spelen, de schroom meer van zich af. Dat resulteerde ook in een goede kans voor Delano Burgzorg, die vergat het overzicht te behouden nadat hij Lisandro Martínez de bal af had gesnoept. Rai Vloet stond helemaal vrij voor het doel, maar Burgzorg schoot zelf en Remko Pasveer hield de club die hij zes jaar diende van de openingstreffer af.

Volledig scherm © ANP

Die bleef ook uit toen Sébastien Haller aan de overkant zijn eerste kansjes miste. Zo kroop Heracles, door Ajax voor rust met een compacte formatie waarmee de diepgaande bezoekers veelal werden ontmanteld, langzaamaan naar een stunt. Ook Twente en Utrecht, de enige clubs die Ajax tot nu toe averij bezorgden, legden daarvoor immers de basis door de doelpuntenmachine lang van scoren af te houden en tot meer risico’s en slordigheden te dwingen.

Dat bleek in de tweede helft wel, toen Ajax de duimschroeven verder aantrok maar vaak in een trechter belandde, waar in de drukte en op de gladde kunstgrasmat de nauwkeurigheid ontbrak als het (voor)laatste zetje gegeven moest worden. Ondertussen kreeg de gelanceerde Noah Fadiga een reuzenkans om Heracles op weg te helpen naar een nieuwe overwinning op de titelfavoriet. Pasveer voorkwam wederom erger.

Met Davy Klaassen en daarna David Neres voor de teleurstellende Steven Berghuis en Antony probeerde Ajax in het laatste kwart nog het derde puntverlies van het seizoen af te wenden. De koploper ontketende meer druk, maar weinig grote scoringskansen. Klaassen kwam daar nog dichtbij, maar zijn listige hakbal werd gepareerd door Blaswich.

Volledig scherm Davy Klaassen klaagt bij Jeroen Manschot. © Pro Shots / Jasper Ruhe

De Duitse sluitpost van Heracles had vijf minuten voor tijd nog de mooiste redding in huis door een kopbal van Dusan Tadic uit de hoek te slaan. Het spel golfde vervolgens nog op en neer, maar gescoord werd er, ook omdat Blaswich nog een vrije trap van Tadic uit de bovenhoek bokste, niet meer.

En daar baalde vooral de koploper van, die weliswaar de negende clean sheet in elf eredivisieduels noteerde, maar in de generale repetitie voor de Champions League-clash in Dortmund geen beste indruk maakte en dat ook nog eens moet bekopen met een kleiner gat met PSV. Een week nadat de achtervolger met een oorwassing op vier punten werd gezet, liet Ajax de marge alweer halveren, ook doordat PSV de andere club uit Twente zaterdagavond wel de baas was (5-2).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.