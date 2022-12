Slecht nieuws voor Feyenoord: Gernot Trauner maandenlang niet inzetbaar door knieoperatie

Trauner viel donderdag tijdens de training uit met knieklachten. Uit onderzoek is gebleken dat een ingreep noodzakelijk is om de kwetsuur te verhelpen, zo meldt Feyenoord op de website. De Oostenrijker, die in alle twintig officiële wedstrijden van Feyenoord voor de winterstop basisspeler was, mist daardoor naar verwachting een heel groot deel van de tweede seizoenshelft.



Feyenoord is koploper van de eredivisie. De Rotterdammers hervatten de eredivisie op 8 januari met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht (aftrap 12.15 uur).