Slechts één van de ‘grote drie’ in de top, het gebeurt zelden

Want dat is natuurlijk een interessante vervolgvraag: wat gebeurde er uiteindelijk met de traditionele topclubs? Krabbelden ze nog op of was de matige eerste seizoenshelft een voorbode voor de afloop?



Kijkend naar de drie keren dat het deze eeuw voorkwam, mogen PSV en Feyenoord nog wel hoop koesteren op een ‘goede’ afloop. In het seizoen 2013/2014 eindigden Ajax en Feyenoord als de nummers 1 en 2, nadat na 19 speelrondes alleen Ajax bovenin meedraaide. Twee seizoenen eerder was de eindstand ‘gewoon’: 1. Ajax 2. Feyenoord 3. PSV. Maar in de jaargang 2008/2009 slaagden PSV en Feyenoord er niet in de opgelopen schade goed te maken. AZ, FC Twente en Ajax vormden toen de bovenste drie na 34 wedstrijden.



Overigens vormt dit seizoen een trendbreuk. In de afgelopen vier seizoenen vormden Ajax, Feyenoord en PSV samen de top 3 naar 19 speelronden.