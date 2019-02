Sloetski: De blessuretijd is niks voor Vitesse

,,De blessuretijd is niks voor ons”, sprak Sloetski na afloop. ,,Dat hebben we de voorbije weken gezien. Nu was het weer zwaar. Ja, daar word ik wel nerveus van.”

Sloetski was opgelucht. ,,De druk op het team en mij was groot na de recente teleurstellingen (drie duels, één punt en telkens goals tegen in de slotminuten, red.). Het was een zware week voor ons allemaal. De groep heeft het goede antwoord gegeven. Het voetbal was niet goed, maar we waren een eenheid en we leverden strijd. Ik heb karakter gezien. Dat is de basis voor succes.”