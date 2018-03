Sloetski zaait verwarring met opvallende uitspraak

VitesseLeonid Sloetski heeft in Rusland in een interview een opmerkelijke uitspraak gedaan. De nieuwe Russische trainer van Vitesse beweert tegenover Sport Express dat Alexander Tsjigirinski helemaal niet de eigenaar van de Arnhemse club is. Algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse reageert met verbazing: ,,Ik denk dat hier sprake is van een denkfout. Tsjigirinski is toch echt onze eigenaar.”

Door Lex Lammers



Sloetski (46) krijgt in het bewuste interview de vraag of hij ‘persoonlijk met de Russische eigenaar van Vitesse’ heeft gecommuniceerd? Het antwoord: ,,Ja. Maar alleen de Russische mede-eigenaar van Vitesse is niet Tsjigirinski, zoals velen schrijven, maar een andere persoon.’ Sloetski zegt vervolgens niet wie dan de mede-eigenaar is.

De Wit is verbaasd. ,,Leonid Sloetski heeft de voorbije periode met mij en Marc van Hintum (technisch directeur Vitesse, red.) gesproken. En de commissarissen Yevgeni Merkel en Valeri Oyf. Ik denk dat Sloetski niet alles helemaal goed heeft meegekregen, want Tsjigirnski is toch echt de baas.”

De term mede-eigenaar wekt enige verwarring. Maar formeel is dat correct, stelt De Wit.