Slordig Feyenoord knikkert ADO uit bekertoernooi

Makkelijk kwam de zege van Feyenoord niet tot stand. Steven Berghuis schoot de koploper van de eredivisie pas in de 73ste minuut op voorsprong, na een goede actie van invaller Bilal Basacikoglu. Daarna benutte Michiel Kramer nog een strafschop. ADO eindigde het duel met tien man omdat Danny Gorter de penalty met een handsbal veroorzaakte.



Het overvolle programma voor zijn ploeg was voor Giovanni van Bronckhorst geen reden om veel spelers rust te geven. De coach van de landskampioen hield de licht aangeslagen Jean-Paul Boëtius aan de kant en gaf Sam Larsson een kans op de linkerflank. Tonny Vilhena kreeg rust, waardoor er een plaats vrijkwam voor Sofyan Amrabat op het middenveld.



Feyenoord presenteerde zich niet als een ploeg die het volgende week Napoli even lastig gaat maken in de Champions League. De thuisploeg acteerde in een te laag tempo en was pas in blessuretijd van de eerste helft voor het eerst dicht bij de openingstreffer. Michiel Kramer, de vervanger van de geblesseerde Nicolai Jørgensen, vond echter doelman Robert Zwinkels op zijn weg.



ADO Den Haag speelde vooral voor rust met durf en vertrouwen, na het gelijkspel van zondag tegen Ajax (1-1). De bezoekers durfden het aan om ook na balverlies de verdedigers van Feyenoord onder druk te zetten. De thuisploeg liet vorige week tegen Manchester City al zien dat het graag wat meer ruimte krijgt om vanuit de defensie een aanval op te bouwen. De beste kans in de eerste helft was ook voor ADO. De snelle Elson Hooi kwam echter net niet tot scoren.



Ook in de tweede helft kon Feyenoord het publiek lang niet vermaken. Simpele passes over een paar meter mislukten, maar ADO kon het slordige spel ook niet afstraffen. Het aanvalsspel van Feyenoord won aan kracht nadat Ba¿ac¿koglu de onzichtbare Larsson mocht aflossen. De buitenspeler, soms verguisd in De Kuip, stelde met een mooie actie Berghuis in staat te scoren. De wedstrijd was gespeeld toen Kramer een strafschop mocht nemen en het hoofd koel hield.