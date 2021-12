Slordig PSV na eenvoudige zege bij RKC weer koploper in eredivisie

‘Zege nog zwaar’

PSV-aanvoerder Cody Gakpo hechtte na de overwinning bij RKC Waalwijk (1-4) weinig waarde aan de term ‘winterkampioen’. ,,Volgens mij moeten we nog een wedstrijd voor de winterstop en die willen we ook heel graag winnen”, doelde de aanvaller van de koploper op het laatste competitieduel in 2021 donderdag thuis tegen Go Ahead Eagles.

Gakpo hield aan de ruime overwinning halverwege de eredivisie gemengde gevoelens over. ,,Het leek uiteindelijk misschien wel een gemakkelijke wedstrijd voor ons, maar het was best nog wel zwaar”, liet hij bij ESPN weten. ,,Dat kwam voornamelijk door onszelf. We namen niet de juiste beslissingen op de juiste momenten. Daardoor maakten we het onszelf lastig. We hadden al in de eerste helft moeten uitlopen naar een hogere score. Ook in de laatste fase van de tweede helft verzuimden we een grotere uitslag neer te zetten.”