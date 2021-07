Slot neemt Milambo (16) en Hartjes (18) mee met trainingskamp Feyenoord

Door Mikos Gouka Milambo werd door de jeugdopleiding van Feyenoord naar voren geschoven toen Slot over spelers begon die in een voorbereiding op het seizoen een kans verdienden. Spijkenisser Hartjes, door Feyenoord ooit als jeugdspeler weggeplukt bij Sparta, was Slot zelf opgevallen. ,,Ik had beelden van jeugdwedstrijden bekeken en Hartjes viel mij op omdat hij zo makkelijk bewoog en vaardig was aan de bal”, zegt Slot.

Milambo kwam via amateurclub De Musschen uit Rotterdam bij Feyenoord terecht. De aanvallende middenvelder is pas 16 jaar, maar fysiek al erg sterk. ,,Ik neem ze allebei mee op trainingskamp naar Oostenrijk”, zegt Slot. ,,Er gaan 23 plus één speler mee. Die ene speler is João Teixeira.”

Ook Christian Conteh gaat mee naar Oostenrijk. De Duitser, die vorige zomer werd overgenomen van St. Pauli, kwam afgelopen seizoen alleen uit en thuis tegen RKC Waalwijk in actie. Conteh was verder vooral geblesseerd of aan het revalideren. Tegen AEK Athene viel hij een halfuur in en liet hij met een paar acties goede dingen zien. ,,Hij heeft tot nu toe één of tweemaal niet meegetraind maar verder is hij de eerste weken prima doorgekomen. Je ziet dat hij een individualist is, maar datgene dat hij doet is soms best bijzonder. Bovendien is hij extreem snel. Dergelijke spelers hebben nog weleens last van blessures, maar voorlopig is hij heel gebleven. En tegen AEK liet hij zeker aardige dingen zien”, zegt Slot.