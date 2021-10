Slot zet Baldé uit Feyenoord-selectie en verwacht lastige derby tegen Sparta

Door Mikos Gouka



Het miljoenenverlies van 17 miljoen en het abrupte vertrek van directeur Mark Koevermans werd dagenlang breed uitgemeten, maar de spelers van Feyenoord waren vooral bezig met de derby van zondag tegen Sparta. En met het voorkomen van tegentreffers. Arne Slot wil dat zijn defensie meer de trekjes gaat vertonen van eerder in het seizoen toen de ploeg veel minder mogelijkheden leek weg te geven.



Feyenoord incasseerde de laatste weken minstens 2 doelpunten in elk van zijn laatste 4 eredivisiewedstrijden en dat moet anders. ,,Dat is te veel’', zegt Slot. ,,We hebben deze week ook iets meer aandacht besteed aan het verdedigen. Na de wedstrijd tegen Cambuur heb ik er iets over gezegd: we zijn zo bezig met aanvallen dat misschien de focus op die paar keer dat je echt verdedigend in actie moet komen een beetje naar de achtergrond is verdwenen. Als ik bijvoorbeeld RKC neem in de Kuip, die waren de hele wedstrijd aan het verdedigen en dan zit dat in je hoofd. En dat blijft zo. Wij denken meer aan aanvallen.’'

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voormalig werkgevers

Tegen Sparta, dat worstelt deze competitie, moet dat dus anders vindt de trainer. Voor Slot zijn het de weken van het spelen tegen voormalig werkgevers. De trainer won zondag van Cambuur, waar hij assistent trainer was. Bij de tegenstander van komende zondag Sparta speelde hij ooit. En volgende week wacht AZ, waar hij trainer was, en daarna PEC Zwolle, waar hij speelde. ,,Alleen NAC ontbreekt dan nog’', zegt Slot. ,,Misschien in de beker.’’



De laatste keer dat Arne Slot het Kasteel van Sparta bezocht in de hoedanigheid van trainer, keerde zijn maag bijna om. De spectaculaire 4-4 op 4 oktober 2020, toen Sparta bij rust met 0-4 achterstond tegen AZ, was misschien wel zijn grootste, sportieve teleurstelling in zijn nog prille loopbaan als oefenmeester. Dat Sparta kan verrassen tegen grote clubs wist Slot al als geen ander. Hij speelde zelf in Rotterdam-West tussen 2007 en 2009 en als Spartaan won hij toen de thuiswedstrijden van Feyenoord op 23 maart 2008 (3-2, met een assist) en 29 oktober 2008 (met een treffer). ,,Ik scoorde tegen Henk Timmer met het hoofd. Buitenspel? Ik was niet zo snel dat ik buitenspel kon lopen joh.’’

Quote Ik kon niet zo goed verdedigen, dus vandaar die tegentref­fers de laatste weken

Slot wil de derby winnen om op de ranglijst gelijke tred te houden met PSV en FC Utrecht, ploegen die nu nog boven Feyenoord staan maar wel in de wetenschap dat Feyenoord nog een wedstrijd tegoed heeft tegen Heracles in december. ,,Maar Sparta is lastig. Ze geven gewoon nooit op, weet ik uit ervaring door die 4-4 met AZ. Ze hadden ook meer punten moeten hebben en ik zie dat trainer Henk Fraser zijn karakter in de ploeg heeft gekregen. Als het minder gaat, gaan ze nog meer knokken om het wel te laten lukken. Zoals Fraser als speler was. Hoe mijn karakter is terug te zien bij Feyenoord? Een lastige vraag haha. Ik was een aanvallend ingestelde speler, dus op die manier.’’



En dan met een knipoog: ,,En ik kon niet zo goed verdedigen, dus vandaar die tegentreffers de laatste weken.’’

Volledig scherm Aliou Baldé. © ANP

Baldé uit selectie

Om de situatie met Aliou Baldé, die vorig seizoen overkwam uit Senegal, kan Slot minder lachen. De trainer is ontevreden over de buitenspeler en heeft hem zonder pardon teruggezet naar de beloften. Slot vindt dat hij binnen en buiten de lijnen geen goede indruk maakt. ,,Als dat is verbeterd, kan hij terugkeren, maar ik was niet tevreden over hem.’’

Francesco Antonucci speelt voorlopig ook bij de beloften, maar dat heeft puur een medische achtergrond. De Belg mag uiteraard wel meetrainen met Slot, net als Mark Diemers die weer fit is maar moet wachten op de kans om minuten te maken. De middenvelder is te oud om nog in de belofteploeg te spelen en zou in de volgende interlandperiode misschien een oefenwedstrijd kunnen afwerken om na zijn knieoperatie weer ritme op te doen. Of Alireze Jahanbakhsh weer terugkeert in de basiself is onzeker. ,,Dat hij tegen Cambuur niet speelde had een tactische reden‘’, zegt Slot. ,,Maar ik vond het goed lopen. We zullen zien zondag.”