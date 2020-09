Sneijder begint aan verkorte trainerscursus bij KNVB

video Eerste vrouwelij­ke official in betaalde voetbal: 'Was lange weg om hier te komen’

5 september Shona Shukrula (29) beleefde vandaag een primeur in het Jan Louwers Stadion. Tijdens de wedstrijd FC Eindhoven-Telstar (2-3) fungeerde ze als vierde official. En daarmee was ze de eerste vrouw die deze rol op zich nam tijdens een duel in het betaalde voetbal. ,,Een prachtig moment”, erkende de Alkmaarse na afloop.